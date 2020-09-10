В Нидерландах установлен пятимесячный рекорд роста количества больных COVID-19 за сутки

Нидерланды заявили о наивысшем суточном приросте заражений новым типом коронавируса с апреля. Так, 9 сентября этот диагноз подтвердили еще в 1140 человек.

В то же время в местном Министерстве здравоохранения убеждены, что увеличение количества новых случаев COVID-19 не связано с восстановлением работы начальных школ. Об этом со ссылкой на главу ведомства Уго де Йонга сообщает The Guardian.

"Мы идем ложным путем", – коротко сказал министр.

В Национальном институте здравоохранения Нидерландов добавили, что по состоянию на утро 10 сентября положительный тест на коронавирус получили еще 964 пациенты.

По данным Worldometers, всего с начала пандемии в стране COVID-19 заболели более 77,6 тысяч человек, из них 6246 – умерли от осложнений заболевания.

Ситуация с COVID-19 в Нидерландах. Worldometers

Добавим, что в Нидерландах ранее заявили по меньшей мере о двух случаях передачи коронавируса от животного к человеку. Так, сначала от норки инфекцию якобы подхватил работник специализированной фермы в провинции Брабант. Также COVID-19 обнаружили в трех котов и собаки породы американский бульдог.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нидерландах полиция задержала шесть человек, подозреваемых в масштабной афере со средствами защиты от коронавируса. Клиенты мошенников из-за границы заплатили за товар 830 тысяч евро (более 27 млн гривен), но так его и не получили.

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