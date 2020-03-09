В Нидерландах стартует судебный процесс по крушению рейса MH17: что нужно знать

В понедельник, 9 марта, в Нидерландах начнется судебное заседание по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, который сбили над Донбассом 17 июля 2014 года.

Пряма трансляция будет доступна на сайте Сourtmh17. Вещание из зала суда будет на голландском и английском языках. Заседание будет проходить в юридическом комплексе недалеко от аэропорта Схипхол.

Обвиняемыми являются четыре человека: три россиянина и один украинец. Их обвиняют в доставке зенитно-ракетного комплекса "Бук" из России в Донецкую область. После крушения они пытались скрыть следы преступления.

Суд по делу сбитого Boeing 777

Телеканал NOS отмечает, что свидетелями по делу проходят 13 человек, личности 12 из них засекречены.

Добавим, что обвиняемых не будет на суде. По словам адвоката одного из обвиняемых Елены Кутьиной, в суд прибудут только юристы каждой из сторон, а самих фигурантов не будет.

Добавим, что стороной обвинения будет выступать исключительно прокуратура Нидерландов.

"Представлять позицию обвинения будет прокуратура Королевства Нидерланды. Только она. Остальные – будут оказывать ей максимальную моральную поддержку", – пояснила заместитель директора департамента МИД Украины по международному праву, участница украинской делегации Оксана Золотарева.

Место крушения самолета над Донбассом

По ее словам, в расследовании катастрофы лайнера принимали участие СБУ и представители Генпрокуратуры – опрашивали свидетелей, прослушивали телефонные перехваты и отсматривали видео с камер.

Она отметила, что состав делегации, которая прибыла в Нидерланды, состоит из представителей Генпрокуратуры – заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, который возглавил Совместную следственную группу, заместителя председателя СБУ, посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова и непосредственно Оксаны Золотаревой, пишет "Громадське".

Место крушения лайнера над Донбассом

"По одному из обвиняемых, который является гражданином Украины – Харченко – мы знаем, что его сейчас нет на территории, подконтрольной Украине. Если бы он был на территории, подконтрольной Украине, и мы бы знали, где именно он, он бы уже был в наручниках и сидел бы в суде", – добавила Золотарева.

Напомним, что в Гааге (Нидерланды) накануне суда по катастрофе рейса МН17 родственники погибших устроили молчаливый протест под посольством России, требуя привлечь к ответственности виновных в трагедии.

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