В Нидерландах объявили локдаун до 19 января из-за COVID-19
В Нидерландах правительство ввело локдаун с 15 декабря по 19 января.
Об этом сообщило издание NOS. О новых ограничениях объявил вечером 14 декабря премьер-министр страны Марк Рютте.
Условия жесткого карантина включают ограничение собраний не более чем двумя людьми, в том числе дома.
Исключение сделано только с 24 по 26 декабря на Рождество, когда разрешили принимать дома до трех взрослых человек. Под ограничение не попадают родственники, живущие вместе, и дети до 12 лет.
Жителям Нидерландов также посоветовали оставаться дома, не ездить на работу и как можно чаще избегать контактов с другими людьми.
С утра 15 декабря будут закрыты все непродуктовые магазины. Останутся работать только супермаркеты, и магазины, где продают продукты или товары первой необходимости.
Под исключение попадают также АЗС и аптеки.
Также придется закрыться музеям, кинотеатрам, зоопаркам, тренажерным залам.
Прекратят работу фитнес-центры, парикмахерские, массажные кабинеты и маникюрные салоны.
Преждевременные каникулы объявят во всех учебных заведениях. С начала января они перейдут в режим дистанционного обучения.
Рютте также призвал людей отложить второстепенные международные поездки до 15 марта.
В Нидерландах за последние сутки выявлено 8 457 инфицированных, умерло 34 человека. С начала пандемии COVID-19 заболели 621 944 человека, из них умерли 10 082.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на понедельник, 14 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразилось более 73 млн человек. За минувший день выявлено 539 289 новых инфицированных. Всего от болезни скончалось 1,6 млн пациентов, а выздоровело – 51 млн.