В Нидерландах нашли останки человека времен Римской империи

На острове Амеланд (Нидерланды) местный житель во время прогулки по пляжу нашел кость человека, который жил во времена Римской империи.

Как сообщает Omrop Fryslan, после проведения экспертизы специалисты Нидерландского института судебных экспертиз установили, что этим человеческим останкам – не менее 1 700 лет.

Островитянин наткнулся на жуткую находку на пляже еще 29 марта. Тогда он заподозрил, что это может быть фрагмент скелета какого-то пропавшего без вести человека. Именно поэтому мужчина сразу же связался с полицией.

В Нидерландах нашли кость древнего римлянина. Plysje Noardeast-Fryslân

Правоохранители забрали останки на ДНК-анализ, чтобы получить возможность найти родственников умершего. Впрочем, в процессе исследования выяснилось, что это – плечевая кость человека, который жил в среднеримский период и умер примерно между 87 и 250 г. г. нашей эры. После установления этих фактов находка была передана в археологический институт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября в Египте обнаружили 59 саркофагов с мумиями и 28 деревянных статуэток египетских богов. Уникальные артефакты открыли в некрополе Саккара неподалеку Каира. Захоронению, по оценкам историков, – 26 веков, но останки и саркофаги очень хорошо сохранились.