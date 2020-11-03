В Нидерландах "кит" спас падающий с рельс вагон. Фото

Марина Погорилко Мир 02:20, 3.11.2020

В Нидерландах скульптурная группа в виде хвостов двух огромных китов, ныряющих в воду, поддержала падающий с рельс пассажирский состав, чем предотвратила непоправимое.

Об аварии, произошедшей вечером 1 ноября в нидерландском городе Спейкениссе на станции De Akkers, рассказал пользователь форума Reddit под никнеймом HeyRobin.

Пользователь сообщил о падении поезда
Reddit

По его словам, поезд метро сошёл с рельсов и рухнул бы с большой высоты, если бы на пути вагона не оказалась специфичная скульптурная группа, представляющая собой хвосты двух китов. Один из них и задержал падение поезда.

В Нидерландах поезд сошел с рельс
010fotograaf
Падающий поезд поддержала скульптура кита
010fotograaf

В результате пользователи развлекательного портала Reddit решили, что не обошлось без супергеройской подмоги.

Пользователи решили, что не обошлось без супергеройской подмоги.
Reddit

Как сообщил местный репортер "010Fotorgraaf", внутри состава не было пассажиров, поэтому никто не пострадал, а машинист отделался лёгким испугом. На данный момент службы экстренной помощи решают, как снять вагон и не навредить произведению искусства, которое удачно оказалось в нужное время в нужном месте.

Внутри состава не было пассажиров
010fotograaf
Службы экстренной помощи решают, как снять вагон и не навредить произведению искусства
010fotograaf

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Техасе (США) сошел с рельсов товарный поезд, перевозивший химикаты и нефтепродукты. Власть объявила эвакуацию местных жителей.

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