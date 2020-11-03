В Нидерландах "кит" спас падающий с рельс вагон. Фото

В Нидерландах скульптурная группа в виде хвостов двух огромных китов, ныряющих в воду, поддержала падающий с рельс пассажирский состав, чем предотвратила непоправимое.

Об аварии, произошедшей вечером 1 ноября в нидерландском городе Спейкениссе на станции De Akkers, рассказал пользователь форума Reddit под никнеймом HeyRobin.

По его словам, поезд метро сошёл с рельсов и рухнул бы с большой высоты, если бы на пути вагона не оказалась специфичная скульптурная группа, представляющая собой хвосты двух китов. Один из них и задержал падение поезда.

В результате пользователи развлекательного портала Reddit решили, что не обошлось без супергеройской подмоги.

Как сообщил местный репортер "010Fotorgraaf", внутри состава не было пассажиров, поэтому никто не пострадал, а машинист отделался лёгким испугом. На данный момент службы экстренной помощи решают, как снять вагон и не навредить произведению искусства, которое удачно оказалось в нужное время в нужном месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Техасе (США) сошел с рельсов товарный поезд, перевозивший химикаты и нефтепродукты. Власть объявила эвакуацию местных жителей.