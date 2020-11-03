В Нидерландах "кит" спас падающий с рельс вагон. Фото

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Мир
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Скульптура кита спасла падающий поезд в Нидерландах

В Нидерландах скульптурная группа в виде хвостов двух огромных китов, ныряющих в воду, поддержала падающий с рельс пассажирский состав, чем предотвратила непоправимое.

Об аварии, произошедшей вечером 1 ноября в нидерландском городе Спейкениссе на станции De Akkers, рассказал пользователь форума Reddit под никнеймом HeyRobin.

Пользователь сообщил о падении поезда

По его словам, поезд метро сошёл с рельсов и рухнул бы с большой высоты, если бы на пути вагона не оказалась специфичная скульптурная группа, представляющая собой хвосты двух китов. Один из них и задержал падение поезда.

В Нидерландах поезд сошел с рельс
Падающий поезд поддержала скульптура кита

В результате пользователи развлекательного портала Reddit решили, что не обошлось без супергеройской подмоги.

Пользователи решили, что не обошлось без супергеройской подмоги.

Как сообщил местный репортер "010Fotorgraaf", внутри состава не было пассажиров, поэтому никто не пострадал, а машинист отделался лёгким испугом. На данный момент службы экстренной помощи решают, как снять вагон и не навредить произведению искусства, которое удачно оказалось в нужное время в нужном месте.

Внутри состава не было пассажиров
Службы экстренной помощи решают, как снять вагон и не навредить произведению искусства

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Техасе (США) сошел с рельсов товарный поезд, перевозивший химикаты и нефтепродукты. Власть объявила эвакуацию местных жителей.

Нидерланды