В немецком Трире автомобиль влетел в толпу: 5 погибших и 30 раненых

В немецком городе Трир днем 1 декабря автомобиль Range Rover влетел в толпу. Пять человека погибло, десятки – пострадали.

Как сообщил Der Tagespflege, машина въехала на пешеходную зону. Власти города сообщили о 5 погибших, среди которых – один ребенок. Также сказано о 30 раненых, некоторые из них – в тяжелом состоянии.

Полиция подтвердила, что 51-летний водитель был арестован.

Как сообщило издание Welt со ссылкой на слова руководителя прокуратуры Трира Петера Фритцена, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Указаний на то, что какую-либо роль играл террористический, политический или религиозный мотив – нет. Возможно, у задержанного есть картина психического расстройства", – сказал Фритцен.

В крови водителя машины определили наличие 1,4 промилле алкоголя.

Полиция сообщила об инциденте Twitter

Место происшествия в Трире Twitter

По словам очевидцев, машина ехала от знаменитых ворот Порта Нигра в сторону рынка. После инцидента над городом кружили два полицейских вертолета.

Полиция оцепила район происшествия AP

Свидетели происшествия рассказали изданию Bild, что видели, как "люди летели по воздуху".

Мэр Трира Вольфрам Лейбе был явно потрясен на пресс-конференции.

"Я просто прогуливался по центру города, и это было просто ужасно. Это было ужасное зрелище. Там кроссовки... Девушка, которая была в них, мертва", – сказал Лейбе.

После этих слов он уронил микрофон, задыхаясь от слез.

Мэр Трира рассказал о происшествии Скриншот

В соцсетях опубликовали видео перехвата полицией автомобиля и задержания его водителя.

Водитель влетел в толпу AP

Полиция оцепила место происшествия AP

Пострадало около 30 человек AP

Полицейские задержали водителя AP

Как сообщал OBOZREVATEL, автомобиль въехал в группу людей, ехавших на велосипедах по тротуару в немецком городе Кемпен (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия). Погиб один человек, еще как минимум трое получили тяжелые травмы.