В немецком Трире автомобиль влетел в толпу: есть погибшие и много раненых

В немецом городе Трир автомобиль влетел в толпу людей. Два человека погибли, много пострадавших.

Об этом сообщило Der Tagespflege. Машина въехала на пешеходную зону.

Мэр города сообщил как минимум о двух погибших и 15 раненых, некоторые из них – в тяжелом состоянии.

Полиция подтвердила в Twitter, что было несколько раненых. Правоохранители заявили, что водитель был арестован.

Причины происшествия пока не озвучены.

Как сообщал OBOZREVATEL, автомобиль въехал в группу людей, ехавших на велосипедах по тротуару в немецком городе Кемпен (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия). Погиб один человек, еще как минимум трое получили тяжелые травмы.