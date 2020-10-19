В небе возле Зоны 51 заметили НЛО в форме драже "Tic Tac". Видео

В небе возле Зоны 51 в США заметили неопознанный летательный аппарат в форме драже "Tic Tac".

Видео якобы c НЛО, медленно движущимся возле сверхсекретной военной базы, опубликовал теоретик заговоров Скотт Уоринг в своем блоге UFO Sightings Daily (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как написал Уоринг, водитель, ехавший по шоссе 62, недалеко от Палм-Спрингс в Калифорнии, увидел в небе белый предмет и заявил, что его длина составляет более двух метров.

"Свидетель сначала решил, что это облако, а затем вскоре понял, что это, вероятно, НЛО", – говорится в сообщении.

Пользователи в комментариях отметили, что НЛО не был похож на военные самолеты. Но некоторые указали, что на горе, возле которой пролетал объект, не было тени от судна. А другие допустили, что это может быть парашют.

"Подделка, оно не отбрасывает тени", "Это явно парашют или даже большой брезент", – пишут комментаторы.

Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пентагон показал уникальные видео с НЛО и подтвердил их подлинность.