В небе случилось новое ЧП с пассажирским Boeing 737 MAX: что известно

Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Norwegian, следовавший по маршруту Стокгольм-Тель-Авив внезапно развернулся в воздухе и отправился назад в пункт отправления.

Причина инцидента пока неизвестна. Разворот произошел на середине пути над Румынией, сообщает Аftonbladet.

Как рассказали в компании-операторе аэропорта Стокгольма, самолёт должен приземлиться в 17:00 по местному времени. От других объяснений в Swedavia отказались.

ЧП связывают с тем, что от эксплуатации самолета отказались уже 27 авиакомпаний по всему миру.

Так, по данным авиационных порталов Flightradar24 и Airlive, самолеты Boeing 737 MAX 8, выполнявшие рейсы в Великобританию, разворачиваются и возвращаются в аэропорты вылета после запрета британского регулятора на пролет лайнеров этого типа в воздушном пространстве Соединенного Королевства.

Boeing 737 MAX CNN

Ранее авиакомпания Norwegian объявила о прекращении использования всех своих 18 авиалайнеров Boeing 737 MAX 8 на фоне крушения самолета этого типа в Эфиопии 10 марта.

О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций уже заявили ряд африканских и центральноамериканских авиакомпаний. Власти Китая, Индонезии, Вьетнама, Сингапура, Омана, Малайзии и Австралии также распорядились временно прекратить использование этих воздушных судов.

Ужесточили требования к пилотам самолета и в Индии. Закрыли воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8 также во Франции, Германии и Австрии.

При этом, в корпорации Boeing официально прокомментировали ситуацию с самолётами 737 MAX. "Безопасность — приоритет номер один для Boeing, и мы полностью уверены в безопасности 737 MAX", — говорится в заявлении компании.

Крушение самолета в Африке Комсомольская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Африке 10 марта. На борту находились граждане 33 стран. Среди пассажиров были 32 кенийца, 17 эфиопцев и 7 граждан Британии, трое россиян. 19 пассажиров были сотрудниками ООН.

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