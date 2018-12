В небе над США заметили странное явление: удивительные фото и видео

Жители Южной Калифорнии (США) показали в сети фотографии таинственных огней в небе.

Это явление очевидцы наблюдали сразу после отмены запуска ракеты с базы ВВС Ванденберг в округе Санта-Барбара, пишет The Sacramento Bee.

Запуск был отложен примерно в то же время, когда появились огни.

Однако неизвестно, связано ли это с полосками света или нет.

Spotted in the night sky in #Natomas. Reflecting light and not moving. What is it??? pic.twitter.com/JbaYUiPnbh