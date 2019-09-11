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11 сентября • обновлено в 06:17
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В небе над Швейцарией заметили "падшего ангела": пользователи сети разошлись во мнениях

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В сети опубликовали видео с загадочным объектом, который был замечен в небе над швейцарским городом Золотурн и внешне напоминает цилиндр. Пользователи сети тут же принялись высказывать свои предположения о его происхождении.

Соответствующий ролик разместили на Youtube-канале thirdphaseofmoon. Звучали версии, что это шар или вовсе "падший ангел".

Также в сети предположили, что серый "цилиндр" – не что иное, как еще одно доказательство "существования" НЛО.

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"НЛО" над Швейцарией

"НЛО" над Швейцарией

Скриншот видео

Некоторые пользователи также отметили, что у загадочного "гуманоида" имеются голова и хвост.

"Внешне похоже на гуманоида в плаще", – написал один из комментаторов.

Как пишет The Daily Star, другой пользователь поддержал эту версию и отметил, что данный ролик является "сенсацией".

К настоящему моменту достоверной информации о том, чем на самом деле является таинственное "НЛО", пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, на один из дворов в Великобритании из неба упало неизвестное существо с клыками и клювом.

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Место
Швейцария
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