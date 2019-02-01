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В небе над Кубой взорвался метеорит: опубликовано зрелищное видео

1.3тЧитать материал на украинском

В небе над кубинской провинцией Пинар-дель-Рио в пятницу, 1 февраля, взорвался метеорит.

Как рассказали прохожие, в небе был виден столб дыма, а местные жители почувствовали сильную вибрацию в домах в момент взрыва (чтобы посмотреть видео, поскрольте страницу вниз).

Местное издание Granma сообщает, что недалеко от места этих явлений произошло возгорание, куда выехали пожарные и представители ведомств. Вскоре были обнаружены каменные фрагменты, вероятно, метеорита, однако их точное происхождение пока устанавливается. Размер самого большого осколка составляет 20-30 сантиметров.

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В небе над Кубой взорвался метеорит: опубликовано зрелищное видео

twitter.com/toppin1893

В небе над Кубой взорвался метеорит: опубликовано зрелищное видео

twitter.com/toppin1893

В небе над Кубой взорвался метеорит: опубликовано зрелищное видео

facebook.com/bperezcruz49

В небе над Кубой взорвался метеорит: опубликовано зрелищное видео

facebook.com/bperezcruz49

В небе над Кубой взорвался метеорит: опубликовано зрелищное видео

facebook.com/bperezcruz49

В небе над Кубой взорвался метеорит: опубликовано зрелищное видео

facebook.com/bperezcruz49

Министерство обороны страны заявило, что произошедшее не является следствием авиакатастрофы, как предположили некоторые жители.

Падение небесного тела в министерстве назвали наиболее вероятной причиной произошедшего. Это же подтверждает Национальная метеорологическая служба Ки-Уэст во Флориде.

Как писал OBOZREVATEL, в декабре 2018 года в высокогорном селе Замагора Ивано-Франковской области на подворье упал метеорит весом почти 2,5 кг., став причиной возгорания гаража одного из жителей, что очень испугало местных.

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Место
Куба
Теги
фотографиивидео
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