В небе над Кубой взорвался метеорит: опубликовано зрелищное видео

В небе над кубинской провинцией Пинар-дель-Рио в пятницу, 1 февраля, взорвался метеорит.

Как рассказали прохожие, в небе был виден столб дыма, а местные жители почувствовали сильную вибрацию в домах в момент взрыва (чтобы посмотреть видео, поскрольте страницу вниз).

Местное издание Granma сообщает, что недалеко от места этих явлений произошло возгорание, куда выехали пожарные и представители ведомств. Вскоре были обнаружены каменные фрагменты, вероятно, метеорита, однако их точное происхождение пока устанавливается. Размер самого большого осколка составляет 20-30 сантиметров.

Министерство обороны страны заявило, что произошедшее не является следствием авиакатастрофы, как предположили некоторые жители.

Падение небесного тела в министерстве назвали наиболее вероятной причиной произошедшего. Это же подтверждает Национальная метеорологическая служба Ки-Уэст во Флориде.

Breaking: Damage reported after a suspected small meteor strikes Viñales, Cuba. There are no reports of any injuries. A video shows the trail of the possible meteor in the sky. pic.twitter.com/xlFof46yyi