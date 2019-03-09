В небе над Италией заметили светящуюся фигуру: невероятные фото

Во время заката в Италии был запечатлен уникальный момент — на фото попала фигура, напоминающая статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, образованная лучами света между облаками.

Снимок был сделан в городе Агрополи итальянским художником и шеф-поваром Альфредо Ло Брутто. Он поспешил поделиться фотографией на странице в Facebook.

Пост мужчины быстро стал вирусным. "Вид меня просто очаровал. Я нечасто делюсь снимками в социальных сетях. Но, сделав эти, сразу почувствовал, что хочу, чтобы и другие люди увидели эту красоту", — прокомментировал фото Альфредо Ло Брутто.

facebook/Alfredo Lo Brutto

Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Австралии пилот во время тестирования нового двигателя написал в небе "мне скучно" и нарисовал два фаллических символа.

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