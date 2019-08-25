В небе над Испанией вертолет столкнулся с самолетом: погибли дети

В Испании над островом Майорка в воскресенье, 25 августа, столкнулись вертолет и сверхлегкий самолет, в результате чего все 7 пассажиров погибли.

В вертолете находилось трое взрослых и двое детей, в самолете – двое взрослых. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на региональное правительство испанских Балеарских островов.

Авария произошла в муниципалитете Инка около 13:30 по местному времени. На место сразу же выехали экстренные службы (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Обломки воздушных судов Associated Press

Место столкновения elmundo.es

Предварительно, вертолет был на обзорной экскурсии, где на борту находился гражданин Италии.

После авиакатастрофы часть обломков упала возле дома в сельской местности и на футбольное поле. На данный момент причины столкновения двух воздушных судов не названы.

Обломки воздушных судов elmundo.es

Imágenes del accidente entre avioneta y helicoptero de hoy en #Inca #Mallorca lamentamos profundamente lo ocurrido y deseamos mucho ánimo a familiares y amigos de los fallecidos. @TBalears pic.twitter.com/hM0O2sStnq — Incendios f.Baleares (@iffbaleares) August 25, 2019

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