Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

В небе над Испанией вертолет столкнулся с самолетом: погибли дети

1.3т Читать материал на украинском

В Испании над островом Майорка в воскресенье, 25 августа, столкнулись вертолет и сверхлегкий самолет, в результате чего все 7 пассажиров погибли.

В вертолете находилось трое взрослых и двое детей, в самолете – двое взрослых. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на региональное правительство испанских Балеарских островов.

Авария произошла в муниципалитете Инка около 13:30 по местному времени. На место сразу же выехали экстренные службы (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Новости
В США самолет попал в жуткое ЧП: есть пострадавшие. Фото и видео

Обломки воздушных судов

Обломки воздушных судов

Associated Press

Место столкновения

Место столкновения

elmundo.es

Предварительно, вертолет был на обзорной экскурсии, где на борту находился гражданин Италии.

После авиакатастрофы часть обломков упала возле дома в сельской местности и на футбольное поле. На данный момент причины столкновения двух воздушных судов не названы.

Обломки воздушных судов

Обломки воздушных судов

elmundo.es

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Испания
Теги
самолет разбился самолет фотографии смерть умер ребенок
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...