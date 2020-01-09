В небе над Ираном экстренно развернули самолет с пассажирами

Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренный разворот, чтобы не лететь над территорией Ирана.
Воздушное судно выполнило маневр в небе недалеко от воздушного пространства Ирака над Персидским заливом и Кувейтом, пишет издание Mirror.
Отмечается, что Boeing 777 следовал маршрутом Мумбаи-Лондон. Так, лайнер пролетел над Саудовской Аравией и Египтом, а затем над Средиземным морем и приземлился в Афинах на дозаправку.
Boeing 777
По словам пассажиров, граждане Индии оказались запертыми в аэропорту, так как у них не было виз для посещения Евросоюза.
Причиной изменения маршрута называют атаку Ирана на американские военные базы.
Самолет совершил экстренный разворот
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
Федеральное управление гражданской авиации США запретило полеты над территорией Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов.
В ночь на 8 января Иран нанес удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе на севере Ирака, где размещены американские войска.
Позже на фото показали последствия ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке.
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