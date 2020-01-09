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9 января • обновлено в 12:05
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В небе над Ираном экстренно развернули самолет с пассажирами

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Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренный разворот, чтобы не лететь над территорией Ирана.

Воздушное судно выполнило маневр в небе недалеко от воздушного пространства Ирака над Персидским заливом и Кувейтом, пишет издание Mirror.

Отмечается, что Boeing 777 следовал маршрутом Мумбаи-Лондон. Так, лайнер пролетел над Саудовской Аравией и Египтом, а затем над Средиземным морем и приземлился в Афинах на дозаправку.

Boeing 777

Boeing 777

По словам пассажиров, граждане Индии оказались запертыми в аэропорту, так как у них не было виз для посещения Евросоюза.

Причиной изменения маршрута называют атаку Ирана на американские военные базы.

Самолет совершил экстренный разворот

Самолет совершил экстренный разворот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Иран
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