В небе над Ираном экстренно развернули самолет с пассажирами

Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренный разворот, чтобы не лететь над территорией Ирана.

Воздушное судно выполнило маневр в небе недалеко от воздушного пространства Ирака над Персидским заливом и Кувейтом, пишет издание Mirror.

Отмечается, что Boeing 777 следовал маршрутом Мумбаи-Лондон. Так, лайнер пролетел над Саудовской Аравией и Египтом, а затем над Средиземным морем и приземлился в Афинах на дозаправку.

Boeing 777

По словам пассажиров, граждане Индии оказались запертыми в аэропорту, так как у них не было виз для посещения Евросоюза.

Причиной изменения маршрута называют атаку Ирана на американские военные базы.

Самолет совершил экстренный разворот Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Федеральное управление гражданской авиации США запретило полеты над территорией Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов.

В ночь на 8 января Иран нанес удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе на севере Ирака, где размещены американские войска.

Позже на фото показали последствия ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке.

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