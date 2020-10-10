В небе над Францией столкнулись два самолета: пятеро погибших. Фото и видео

На севере Франции 10 октября произошла авиакатастрофа с участием двух легких самолетов, в результате чего погибли пять человек.

Происшествие случилось в районе департамента Эндр и Луара, недалеко от центра коммуны Лош, около 18:00, сообщает Nouvelle Republique (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что легком самолете находилось два человека, еще трое – в туристическом воздушном судне DR 400. Последний рухнул на улице Аристид Бриан возле жилого дома, его жители не пострадали.

О причинах столкновения пока ничего не известно. На место прибыли десятки спасателей, полиция и скорая помощь.

La circulation est coupée avenue Aristide Briand à Loches, après la collision crash entre un ULM et un avion de tourisme. 5 personnes seraient décédées dans l’accident. pic.twitter.com/gCVwnGDVqD — NRLoches (@NR_Loches) October 10, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июня в Одессе на территории гипермаркета разбился легкомоторный самолет Y1 "Дельфин". В катастрофе погибли два человека.