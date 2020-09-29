В НАТО заявили о разработке Россией и Китаем технологий для контроля над людьми

Россия и Китай вкладывают большие инвестиции в новейшие технологии, чтобы держать под контролем собственных граждан и распространять свое влияние в мире.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ во время виртуальной конференции CYBERSEC. Он призвал НАТО и его партнеров быть готовыми к новым угрозам в кибернетической сфере (чтобы посмотреть видеозапись выступления, доскролльте новость до конца).

По его словам, Запад столкнулся с авторитарными режимами, которые злоупотребляют новыми технологиями и используют их для дестабилизации мирового порядка.

"Страны, которые не разделяют наши ценности, такие как Китай и Россия, вкладывают много инвестиций в технологии, которые позволяют им повысить контроль над собственными гражданами и распространить влияние в мире", – сказал представитель НАТО.

Он отметил, что НАТО активно сотрудничает с партнерами по всему миру, в том числе с Евросоюзом для повышения возможностей в сфере кибербезопасности. Происходит обмен информацией, результатами исследований, проводятся совместные учения.

Джоанэ отметил, что НАТО и его союзники определили кибернетическое пространство как отдельный военный домен, наряду с сушей, морским и воздушным пространством, а также с космосом.

"Мы согласились, что кибернетический нападение может активировать Статью 5 Вашингтонского договора, когда атака против одного союзника будет считаться атакой против всех", – подчеркнул Джоанэ.

Также он напомнил, что союзники по НАТО договорились создать кибернетический оперативный центр, как важную составляющую военного командования Альянса. Он назвал это решение политическим.

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