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12 мая • обновлено в 23:12
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В НАТО сделали громкое заявление о последствиях пандемии COVID-19

1.4т
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НАТО готовится к долгосрочным последствиям коронавируса COVID-19 и ведет работу над укреплением устойчивости союзников.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время видеоконференции министров обороны ЕС, передает "Европейская правда".

Столтенберг отметил, что проблемы безопасности не исчезли из-за COVID-19, и потенциальные противники будут пытаться проверить решимость НАТО.

Он подчеркнул, что "как никогда важно помочь нашим членам и партнерам повысить устойчивость нашего населения и бороться с дезинформацией".

Помимо нынешних мер по борьбе с коронавирусом Альянс готовится к долгосрочным последствиям пандемии.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Как писал OBOZREVATEL, в мире коронавирусом заболели более 4,3 миллиона человек, из которых почти 290 тысяч скончались.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Йенс Столтенберг
Тег
НАТО
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