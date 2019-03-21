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В НАТО приготовились к размещению российских ядерных ракет в Европе

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В НАТО приготовились к увеличению количества российских ядерных ракет в Европе, а также возложили на Россию ответственность за то, что РФ поставила под угрозу Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что НАТО "продолжает внимательно изучать последствия размещения российских ракет средней дальности для нашей безопасности", передает "Интерфакс".

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"Цель НАТО — сохранить ДРСМД, и у России еще есть возможность вернуться к соблюдению договора", — сказал Столтенберг.

"В то же время мы готовимся жить в мире без ДРСМД и с большим количеством российских ядерных ракет в Европе", — добавил он.

По словам Столтенберга, ответ на действия России будет разработан коллективно, всеми союзниками и будет взвешенным и оборонительным.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАТО выдвинули жесткое условие России из-за аннексии Крыма.

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Персона
Йенс Столтенберг
Место
Россия
Тег
НАТО
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