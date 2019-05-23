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В НАТО потребовали вернуть Крым Украине: Россия огрызнулась

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В Госдуме РФ назвали требование главы Военного комитета НАТО Стюарта Пича о том, чтобы Россия ушла из Крыма, "беспрецедентной наглостью".

Таким образом на призыв вернуть Украине полуостров отреагировал депутат от Севастополя Дмитрий Белик, передает одно из российских пропагандистских изданий.

"Беспрецедентная наглость требовать от России уйти со своей территории. Именно наглость, напористость, демонстративное пренебрежение к международным законам и беспардонность на сегодняшней день – вот факторы, на которых держится Североатлантический альянс. Крым это наша земля", – высказался он.

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Крым

Крым

Marker.ua

Кроме того, по мнению депутата, громкое заявление в НАТО сделали из-за смены главы украинского государства.

"Впрочем заявление Стюарта Пича может оказаться всего лишь реверансом в сторону нового президента Украины. В принципе ничего нового, я уверен, что Порошенко может поделиться с Зеленским своим пятилетним опытом "плодотворного" взаимодействия с НАТО и прочими институтами западной демократии. Они любят громкие заявления, но дальше этого не идут", – заявил Белик.

Аннексия Крыма

Аннексия Крыма

BBC

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию освободить украинских моряков, которых она взяла в плен и удерживает в тюрьмах после вооруженного нападения в Керченском проливе.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
Теги
Новости РоссииКрымНовости КрымаНАТО
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Пигин Макс
Пигин Макс
Если бы Россия огрызнулась, то Пиндостан, прекратил бы своё существование. Этот так, отмахнулись как от назойливой мухи.
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
там от вашего крымнаш давно все скулят )))
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Марченко Виталий, там все нормально, хохлядь. Скулят в НАТО, а из укросвинарни им жалобно подхрюкивают. А в Крыму все нормально. Люди очищают свой полуостров от говна, которое свиномордые кастрюли оставили после себя.
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Иванов Петр
Иванов Петр
Крым- это Россия! Пиндостан, Хохлостан должны смириться. Пока от них исходит только словесный понос.
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