"Единственный путь": в НАТО сделали громкое заявление по Донбассу

Представительство НАТО в Украине выступило в поддержку "формулы Штайнмайера" как единственного пути к урегулированию ситуации на Донбассе.

Соответствующее заявление во вторник, 8 октября, на брифинге в Северодонецке Луганской области, сделал его глава Александр Винников, передает "Громадське".

"НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Также мы заметили, что на прошлой неделе состоялось согласование "формулы Штайнмайера" в Трехсторонний контактной группе. Это может привести к полной имплементации Минских соглашений", – сказал он.

В НАТО сделали громкое заявление по Донбассу

Винников подчеркнул, что НАТО призывает Россию "в полном объеме выполнить свои обязательства".

"Мы поддерживаем все усилия, направленные на уменьшение напряженности и могут способствовать полному выполнению соглашений, поскольку это единственный путь к политическому урегулированию", – резюмировал представитель Альянса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Литве предупредили, что согласование Киевом условий особого статута Донбасса может стать вторым шагом к капитуляции Украины.

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