Главная Новости
8 октября • обновлено в 19:03
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Единственный путь": в НАТО сделали громкое заявление по Донбассу

4.6т Читать материал на украинском

Представительство НАТО в Украине выступило в поддержку "формулы Штайнмайера" как единственного пути к урегулированию ситуации на Донбассе.

Соответствующее заявление во вторник, 8 октября, на брифинге в Северодонецке Луганской области, сделал его глава Александр Винников, передает "Громадське".

"НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Также мы заметили, что на прошлой неделе состоялось согласование "формулы Штайнмайера" в Трехсторонний контактной группе. Это может привести к полной имплементации Минских соглашений", – сказал он.

Новости
"Формула" для Донбасса: Штайнмайер рассказал о роли Кремля

В НАТО сделали громкое заявление по Донбассу

В НАТО сделали громкое заявление по Донбассу

Винников подчеркнул, что НАТО призывает Россию "в полном объеме выполнить свои обязательства".

"Мы поддерживаем все усилия, направленные на уменьшение напряженности и могут способствовать полному выполнению соглашений, поскольку это единственный путь к политическому урегулированию", – резюмировал представитель Альянса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Литве предупредили, что согласование Киевом условий особого статута Донбасса может стать вторым шагом к капитуляции Украины.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Минские договоренности
Место
Украина
Теги
НАТО Формула Штайнмайера
Поделиться в Facebook
15
Комментарии
51
10
Смешно
6
Интересно
13
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Пластинка заела...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Н Олег
Н Олег
в нате за штаньмаера, а литва против.... ково слухать?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Ну ка - майдан им в Брюсселе, совсем продались ватникам ! А если серьёзно, то что же получается: весь мир, в том числе и "союзники по НАТО", продались москалям, как Донбасс ? А всё гораздо проще: ни Европе, ни НАТО Украина, к сожалению, не нужна ! А вы продолжайте митинговать против мира, но за упырей вас покупающих и типа с вами митингующих, но которых даже таксисты уже стыдятся сажать в свои авто, у ЕС больше аргументов будет послать нас подальше !
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Serov Oleg
Serov Oleg
Меня зовут- Добрый кот, охре.неть,кот сегодня без валерьянки....плюс
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel