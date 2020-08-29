В НАТО ответили Лукашенко на "шевеление" у границ Беларуси

Силы НАТО в Балтийском регионе носят оборонительный характер и были развернуты еще до кризиса в Беларуси.

Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску в комментарии агентству "Интерфакс-Запад", комментируя заявление Александра Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси, пять сроков подряд "об угрозе на западных границах".

"Наши развертывания в Балтийском регионе на территории союзников по НАТО имеют оборонительный характер, они предшествовали кризису в Беларуси, и мы действуем прозрачно в том, что касается боевой подготовки и учений, которые планируются на долгосрочный период", – сообщила Лунгеску.

В качестве примера Лунгеску привела развертывание системы дальнего радиолокационного обнаружения AWACS НАТО для поддержки истребителей F-16 США и Польши во время тренировок.

Она сослалась при этом на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс остается бдительным и готов защищать всех союзников.

Напомним, ранее Лукашенко заявил о серьезном "шевелении" НАТО у границ со страной, из-за чего основные части Вооруженных сил были приведены в полную боевую готовность. Кроме того, по его словам, западные страны оказывают военную поддержку через НАТО "альтернативному президенту". Эти действия и соответствующие заявления западных стран, по мнению белоруса, – прямое вмешательство в ситуацию в Белоруси.

Также он заявил, что против страны якобы используют "сценарий цветных революций". Он призвал министра обороны принять "самые жесткие меры" для защиты страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко заявил, что протестам в его стране могли поспособствовать США. В то же время заверил, якобы в ближайшие дни "сможет решить проблему" с ситуацией в республике.