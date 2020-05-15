В NASA представили соглашение по освоению Луны: Россию не рассматривают

Аэрокосмическое агентство США NASA обнародовало соглашение между космическими государствами, в котором изложены правила освоения Луны.

Документ называется "Пакт Артемиды", сообщает "Громадське" со ссылкой на NASA.

С какими именно странами США собираются вести переговоры не уточняется, однако, по данным Reuters, Россию в качестве партнера они не рассматривают, потому что видят в ней угрозу своим космическим технологиям.

В рамках программы агентство планирует высадить на Луну "первую женщину и следующего мужчину". Также отмечается, что нужно наработать совместный набор принципов, которые будут регулировать гражданские исследования и использование космического пространства.

В NASA подчеркнули, что партнеры смогут присоединятся к пакту, заключая двусторонние соглашения, в которых будет изложено общее видение принципов, соответствующих Договору о космос от 1967 года. Эти принципы должны обеспечить безопасную и прозрачную среду для исследований в космосе.

"Это новое начало для освоения космоса. Сегодня для меня большая честь объявили о "Пакте Артемиды", который устанавливает общее видение и набор принципов для всех международных партнеров, которые присоединятся к возвращению человечества на Луну. Мы идем вместе", – отметил директор NASA Джим Брайденстайн.

Напомним, что ранее мощные мировые державы начали расценивать далекий и необъятный космос как новый полигон для военных баталий. Страны начали создавать новое технологическое оружие, которое сможет атаковать спутники на орбите. Какие это может иметь последствия для человечества, читайте в материала OBOZREVATEL.