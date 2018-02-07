Далі світ рухатиметься в напрямку пізнання Всесвіту і планет. Одна сукупність людей прагнутиме розвитку і пошуку за межами планети і всередині самої людини, інша – хотітиме комфорту і не дбатиме про розвиток. Це розшарування серед людей відчувається вже зараз і надалі буде тільки поширюватись.

В яких технологічних напрямках світ буде рухатись далі? Перше – це підкорення космосу і вже зараз не є примарними ідеї про колонізацію Місяця, Марса чи Венери. І хоч проекти стають більш реальними, бо технології вже дозволяють колонізувати інші планети, але в реальності це може статись не в найближчі 10 років, а швидше 20-ть. Поки що колонізація інших планет не є національною ідеєю або ідеями великої сукупності людей.

В найближчий час світ концентруватиметься на кібернетичних розширеннях самої людини, штучному інтелекті і формуванню нової економічної і фінансової системи. Шаленими темпами розвиватиметься біохімія і біофізика. Ми отримаємо абсолютно інакше сільське господарство і абсолютно інакшу медицину, де не лише будуть друкувати людські органи, але й народжуватимуться люди вже із заданими характеристиками. Паралельно з цим буде розвиватися біохакінг, можливість одних суб’єктів втручатися в сутність інших.

Вже існують технологічні можливості для клонування людини, але через етичні заборони це ще не можна зробити ані наукою, ані бізнесом. Проте протягом найближчих десяти років клонування людей вийде із лабораторій.

Так само надалі розвиватиметься і штучний інтелект. Джина випустили із пляшки і назад його вже не засунути. Не треба намагатися приборкати штучний інтелект, треба довести його до меж людської моралі. Це складна задача, але цілком реалізована. Є побоювання, що штучний інтелект замінить людину і їй не буде чим займатися. Але за людиною залишиться роль пізнання, та ж сама колонізація Марсу, чим ми і будемо займатися в найближчі сто років.

Буде розвиватися транспорт і комунікаційні технології. Поки що в найближчі 10 років я не бачу комерціалізації технології телепортації об’єктів, хоча будуть розвивати самі технології швидкого пересування. Телекомунікації будуть вже навіть не на рівні 5G, а на принципово інших можливостях, в тому числі і вихід на рівень телепатичних спроможностей людини. Правда, це ще далека перспектива.

Щодо економічної моделі, то блокчейн і базування на ньому криптовалюти – це лише перша ознака нової системи. Спершу вона базуватиметься на якійсь новій базі на кшталт енергетичного або математичного стандарту криптовалюти, але поступово перейдемо до світу, в якому гроші не матимуть функції еквіваленту для обміну.

Зазнають суттєвих змін технології управління державою, бізнесом і спільнотами. Протягом найближчих років містами і навіть державою можна буде керувати через смартфони.