В Нагорном Карабахе захватили новую военную технику из России. Фото

Дарья Дурова Мир 00:50, 3.10.2020

В сети показали захваченную военную технику российского производства на позициях подразделений вооруженных формирований т.н. республики Нагорный Карабах.

Снимки на своем Telegram-канале 2 октября показал украинский военный журналист Андрей Цаплиенко. Он сообщил, что трофейная техника была захвачена несколько дней назад, однако когда именно, не уточнил.

В Нагорном Карабахе захватили российские Уралы" и "Газы"
Telegram / Андрей Цаплиенко

По данным Цаплиенко, всего захвачено 13 машин, очевидно, новых, поскольку их пробег минимальный.

Военная техника.
Telegram / Андрей Цаплиенко

"Военные грузовики "Урал" и "Газ" вместе с формулярами, всего тринадцать машин с минимальным пробегом. В одной из машин находился боекомплект противотанкового вооружения", – рассказал журналист.

На стеклах видно следы обстрелов.
Telegram / Андрей Цаплиенко
Всего захвачено 13 машин из РФ.
Telegram / Андрей Цаплиенко
На авто – минимальный пробег.
Telegram / Андрей Цаплиенко
Полный пост журналиста.
Telegram / Андрей Цаплиенко

Детальнее о шестом дне противостояния в "республике Нагорный Карабах" читайте в нашем материале по ссылке.

Карта конфликта в Нагорном Карабахе.
OBOZREVATEL

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