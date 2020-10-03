В Нагорном Карабахе захватили новую военную технику из России. Фото

В сети показали захваченную военную технику российского производства на позициях подразделений вооруженных формирований т.н. республики Нагорный Карабах.

Снимки на своем Telegram-канале 2 октября показал украинский военный журналист Андрей Цаплиенко. Он сообщил, что трофейная техника была захвачена несколько дней назад, однако когда именно, не уточнил.

По данным Цаплиенко, всего захвачено 13 машин, очевидно, новых, поскольку их пробег минимальный.

"Военные грузовики "Урал" и "Газ" вместе с формулярами, всего тринадцать машин с минимальным пробегом. В одной из машин находился боекомплект противотанкового вооружения", – рассказал журналист.

Детальнее о шестом дне противостояния в "республике Нагорный Карабах" читайте в нашем материале по ссылке.

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