В Мьянме оползень в шахте убил более 100 человек. Фото 18+

113 человек погибли во время оползня в Мьянме.

В результате схода оползня в районе шахты по добыче нефрита в Мьянме погибли по меньшей мере 113 человек.

Как сообщает Аljazeera, инцидент произошел рано утром 2 июля в районе поселения Хпакан в штате Качин на севере страны после продолжительных дождей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. 18+).

Из-под слоя грязи уже извлекли 113 тел, но поисковые работы продолжаются, число жертв будет расти.

Горная порода сошла со скалы высотой более 300 метров.

Один из свидетелей рассказал, что видел кучу грязи, которая нависала над скалой, и хотел сделать снимки, но услышал крики.

"В течение минуты все люди внизу просто исчезли... Там люди застряли, крича о помощи, но никто не мог им помочь", – отметил он.

Аljazeera

Аljazeera

АР

АР

АР

АР

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