В МВД Беларуси признали, что стреляли на протестных митингах в Минске. Видео

В МВД Беларуси сообщили, что открывали стрельбу в воздух, чтобы остановить протестующих в Минске.

Как сообщает РБК в Twitter, белорусские правоохранители заявили, что предупредительный выстрел был сделан, когда участники протестного митинга попытались отбить задержанных

В сети опубликовали видео, где видно, что силовик в маске сделал выстрел в воздух во время акции протеста. На записи показано, что от парковки через дорогу идут несколько мужчин в темной одежде в направлении людей. У одного из них на голове балаклава, в руках ружье. Позже неизвестный силовик произвел выстрел.

Позже пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова в Telegram сообщила, что сотрудники милиции задерживали несколько активных участников несанкционированной акции на проспекте Победителей.

"В это время не менее ста человек пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", – отметила спикер.

Как сообщал OBOZREVATEL, колона протестующих в Минске направилась к поселку Дрозды, где находится резиденция Александра Лукашенко. Чтобы остановить протестующих силовики стреляли в воздух.

Напомним, что 13 сентября в Минске и других городах Беларуси прошли "Марши героев" против действующих властей страны.

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