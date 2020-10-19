В МВД Беларуси назвали протестующих "фашистами" и "уличными бандитами"

Начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Министерства внутренних дел Беларуси Николай Карпенков назвал протестующих людей "фашистами" и "уличными бандитами".

В эфире телеканала "Беларусь 1" он заявил, что на улицах "осталась наиболее радикальная, консолидированная часть".

"После мягкого проникновения во дворы, чаепития, обсуждения, развешивания флагов, увидели, кто способен на поступок, консолидировались, подпитали как всегда денежными средствами, где-то наркотиками, где-то алкоголем. И они уже выходят на митинги вооруженные. Ножи, заточки, подготовленные металлические пруты и дубинки, и флагштоки, такие металлические трубы, которыми, как шестом металлическим, если по голове, то и убить можно. И хорошие сформированные команды боевичков", – сказал Карпенков.

При этом он упомянул "бандитов с пистолетами", которые "захватывали транспортные средства, чтобы потом развернуться, таранить боевые порядки ОМОНа, чтобы были большие жертвы, чтобы было много крови в этой ситуации".

"Сейчас на улице остались только те, кто по-хорошему никогда не поймет. Это уличные бандиты, которые сейчас перекрасились и хотят на социальных лифтах из бандитов, ранее судимых людей, подняться и стать или полевыми командирами, или депутатами… Они хотят заработать деньги", – утверждает представитель МВД.

Он добавил, что видел много протестов, но "таких аморальных, циничных лиц я никогда не встречал".

"Это вы фашисты, а не мы фашисты. По-настоящему силу мы еще ни к кому не применяли", – предупредил глава ГУБОПиК.

По его словам, к любому, кто поднимет руку с заточкой на сотрудника милиции, будет применено огнестрельное оружие.

"Мы их задержим. Конечно, если они будут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применять оружие, чтобы защитить правопорядок, простых людей, тех детей, которые растут, чтобы они не видели этой вакханалии… Не дадим им разрушить страну", – подчеркнул Карпенков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября белорусские силовики применили против протестующих в Минске светошумовые гранаты и водометы.

Также милиция Беларуси пригрозила стрельбой боевым оружием по митингующим.