В МВД Австрии официально назвали атаки в Вене терактом и рассказали о жертвах

В результате массового теракта центре Вены один полицейский получил ранение, а один нападавший задержан правоохранителями.

Об этом сообщил Der Tagesspigel со ссылкой на слова главы МВД Австрии Карла Нехаммера. Он заявил о нескольких погибших, не уточнив их количества.

"В настоящее время мы подозреваем нескольких преступников. К сожалению, есть несколько раненых, возможно, тоже погибших", – сказал Нехаммер.

Глава МВД подчеркнул, что стрельба в Вене является терактом, который устроили несколько террористов. Он также попросил жителей города не выходить на улицы, поскольку операция продолжается.

"Мы находимся в эпицентре очевидной террористической атаки с динамичным развитием ситуации", – сказал Нехаммер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре австрийской столицы 2 ноября произошла серия атак со стрельбой и взрывом, в результате которой погибли семь человек. Также есть информация о захваченных заложниках.