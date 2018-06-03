В Москве жестоко избили известного журналиста

В Москве в воскресенье, 3 июня, избили журналиста телеканала НТВ Егора Погорелова.

Как передает "Медуза", инцидент произошел около 4:30 утра на Никитском бульваре, где Погорелов встречался с бывшими одноклассниками.

Журналист вышел на улицу и столкнулся с одним из прохожих, после чего между ними началась ссора, которая переросла в драку.

В результате Погорелов оказался в больнице с открытой черепно-мозговой травмой. При этом врачи заявили, что у него были признаки алкогольного опьянения.

Личность человека, который избил журналиста, пока что не установлена. По факту инцидента полиция начала расследование.

Погорелов ранее работал на телеканале "Дождь", а ныне является выпускающим редактором программы "Центральное телевидение" на НТВ и креативным продюсером на канале Матч ТВ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российских журналистов избили в столице Португалии во время проведения "Евровидения-2018".