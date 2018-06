В Москве задержали британца, протестовавшего против Путина

Российская полиция задержала в ветерана британской кампании за права ЛГБТ Питера Тэтчелла за незаконный протест в центре Москвы в первый день ЧМ-2018.

Как сообщил в Twitter корреспондент The Guardian Шон Уолкер, Тэтчелла задержали во время одиночного пикета – полицейские "вежливо, но твердо" довели активиста к автомобилю, а затем отвезли в участок.

В руках правозащитника был плакат с надписью "Путин не способен бороться против пыток геев в Чечне".

Журналист AFP Тео Мерц опубликовал видео задержания активиста, на котором видно, что сотрудник полиции на английском объяснил, что просит Тэтчелла прервать акцию, иначе его доставят в отделение полиции и ему грозит арест. Также он предложил активисту посмотреть в Интернете и убедиться, что в России действительно есть соотвествующий закон.

Питер Тэтчелл известен как борец за права человека и участник многочисленных акций против войны, политических репрессий и преследования гомосексуалов. В 2001 активист попытался задержать в Брюсселе президента Зимбабве Роберта Мугабе и заявить ему протест против кампании репрессий и пыток, которую он проводил в собственной стране. Тогда Тэтчелла избили охранники африканского лидера.

В 2007 году активист присоединился в Москве к демонстрации протеста представителей сексуальных меньшинств, требовавших разрешить проведение митинга за свои права. Его и других участников акции тогда сильно избили скинхеды и бойцы ОМОНа.

Сам Тэтчелл заявлял, что приедет в Россию не ради Чемпионата мира, а чтобы поддержать ЛГБТ-меньшинства и тех, кто борется за их права.

Police trying to move on gay rights campaigner Peter Tatchell who is holding a one-man protest outside Red Square now pic.twitter.com/ZRDQ3ntTpC — Shaun Walker (@shaunwalker7) 14 июня 2018 г.

Tatchell politely but firmly marched off by police to a waiting car and the police station. Even tho one-person demo should be legal pic.twitter.com/3lOoPeExeU — Shaun Walker (@shaunwalker7) 14 июня 2018 г.

Officer tells Tatchell he faces arrest - tells him to look up the relevant law online. Unusually civil pic.twitter.com/DtTW0n35rX — Theo Merz (@theo_merz) 14 июня 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Европарламенте призвали к бойкоту ЧМ-2018.