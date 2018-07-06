Выступали Макаревич и Ахеджакова: в Москве устроили концерт в поддержку Сенцова

В Москве в пятницу, 6 июля, прошел концерт в поддержку незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Как передает Deutsche Welle, в мероприятии должны были участвовать Виктор Шендерович, Лев Рубинштейн, Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич, Мария Алехина, артисты Театра.doc и другие.

На концерте показали фрагменты из фильма "Процесс" Аскольда Курова о деле, по которому осужден Сенцов. Также перед зрителями представили проект "Рассказы" - видеозаписи чтения рассказов украинского режиссера.

Интернет-трансляцию концерта, который начался в 20:00, ведут ряд российских и украинских СМИ.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сенцов написал мощное письмо россиянам.