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7 октября • обновлено в 18:04
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Предлагал бомбить Украину: в Москве умер вице-спикер Совфеда РФ

7.2т Читать материал на украинском

В воскресенье, 6 октября, в Москве скончался скандальный вице-спикер Совета Федерации России Евгений Бушмин. Он известен преступными призывами к бомбардировкам Украины со стороны страны-агрессора.

О смерти оккупанта написал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штрилиц). Известно, что Бушмин был внесен в список сайта "Миротворец". Кроме того, он был включен в санкционный список США в марте 2014 году за поддержку оккупации Крыма.

"06.10.19 вице-спикер совета федерации Евгений Бушмин сходил в Москве на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Предлагал нанести по Украине точечные огневые удары по городам", – написал защитник Украины.

Евгений Бушмин

Евгений Бушмин

Facebook Анатолий Штирлиц - блог

Новости
В России на избирательном участке умер кандидат в депутаты

По информации председателя комитета Совета Федерации РФ по регламенту Вячеслава Тимченко, на которого ссылается "РИА Новости", Бушмин скончался после продолжительной болезни.

В 1990-х годах он был депутатом Госдумы и замглавы Федеральной налоговой службы. С 1998 по 2001 год занимал пост замминистра финансов. После этого политик представлял в Совфеде сначала Нижегородскую, а затем Ростовскую область. Вице-спикером верхней палаты Бушмин стал в 2013 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 29 сентября в 73 года умер известный сепаратист, первый президент Крыма (1994-1995) Юрий Мешков. Он был одним из тех, кто поддерживал аннексию полуострова еще с 1990-х годов. Более того, возглавлял пророссийское движение.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
В аду его с кабздоном черти "топтать" будут.
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Валевич Борис
Валевич Борис
катись в ад подонок - там Кобзон и Задорнов покажут тебе твое место
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Ну, что сказать ,сдох Трофим, да и хрен с ним .....
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