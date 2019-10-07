Предлагал бомбить Украину: в Москве умер вице-спикер Совфеда РФ

В воскресенье, 6 октября, в Москве скончался скандальный вице-спикер Совета Федерации России Евгений Бушмин. Он известен преступными призывами к бомбардировкам Украины со стороны страны-агрессора.

О смерти оккупанта написал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штрилиц). Известно, что Бушмин был внесен в список сайта "Миротворец". Кроме того, он был включен в санкционный список США в марте 2014 году за поддержку оккупации Крыма.

"06.10.19 вице-спикер совета федерации Евгений Бушмин сходил в Москве на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Предлагал нанести по Украине точечные огневые удары по городам", – написал защитник Украины.

Евгений Бушмин Facebook Анатолий Штирлиц - блог

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По информации председателя комитета Совета Федерации РФ по регламенту Вячеслава Тимченко, на которого ссылается "РИА Новости", Бушмин скончался после продолжительной болезни.

В 1990-х годах он был депутатом Госдумы и замглавы Федеральной налоговой службы. С 1998 по 2001 год занимал пост замминистра финансов. После этого политик представлял в Совфеде сначала Нижегородскую, а затем Ростовскую область. Вице-спикером верхней палаты Бушмин стал в 2013 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 29 сентября в 73 года умер известный сепаратист, первый президент Крыма (1994-1995) Юрий Мешков. Он был одним из тех, кто поддерживал аннексию полуострова еще с 1990-х годов. Более того, возглавлял пророссийское движение.

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