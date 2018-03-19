В Москве собрался полутысячный митинг несогласных с победой Путина

На Суворовской площади в Москве прошел митинг "За честные выборы", на котором собрались около 500 человек.

"Участники митинга заявили о непризнании итогов прошедших выборов президента и необходимости коренного реформирования законодательства о выборах, также участники митинга заявили о необходимости укреплять коалицию лево-патриотических сил, которая сформировалась возле Павла Грудинина", - написал в своем Facebook координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

Митинг охраняло большое количество силовиков. Организаторами акции выступили представители Левого Фронта, КПРФ, Объединенной Коммунистической Партии, РРП, партии Рот Фронт.

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