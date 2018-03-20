В Москве пытались поджечь здание Совет Федерации: есть пострадавший

Житель Москвы Сергей Прибалов загорелся в центре города, пытаясь поджечь здание Совета Федерации РФ.
Очевидцы его потушили, однако россиянин успел получить серьезные ожоги тела. Об этом говорится в Telegram-канале Mash.
После происшествия Прибалова госпитализировали. По словам очевидцев, перед тем как самовоспламениться, он крикнул, что "давно готовился к этому". Отмечается, что у москвича были при себе несколько коктейлей Молотова.
Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, он бросил первые бутылки с зажигательной смесью на дорогу. Однако, одна из них отскочила и угодила обратно в Прибалова. В результате, он загорелся. К мужчине моментально подскочили прохожие и повалили его на землю, чтобы затушить. По данным Mash, москвича доставили в ОВД.
Как сообщал "Обозреватель", ранее в российском Мурманске произошел мощный взрыв газа, в результате чего погиб человек.