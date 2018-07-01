В Москве пьяный мужчина захватил заложников в магазине: подробности ЧП

В воскресенье, 1 июля, в Москве неизвестный захватил в заложники персонал и нескольких посетителей в магазине "Дикси".

ЧП произошло на улице Большой Академической. Соответствующее сообщение поступило в полицию около 11:00, информирует пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

На место происшествия выехали силовики, которые оцепили здание и прилегающую территорию. "Полицией и Росгвардией принимаются меры по задержанию указанного гражданина", - сообщили в МВД.

По информации СМИ, мужчина, захвативший заложников, пребывает в состоянии алкогольного опьянения и требует, чтобы к нему приехали сотрудники ФСБ. По предварительным данным, в результате инцидента уже пострадал один человек.

Как передает "Лайф.ру", в ходе штурма силовикам удалось освободить заложницу. Девушку вывели из супермаркета, усадили в машину и сейчас ее осматривают медики.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в США мужчина захватил маленьких детей в заложники и убил их.