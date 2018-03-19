"В Москве правит хунта": россиянам указали на верный признак

В России правит типичная хунта, которая опирается на единственный сохранившийся со времен СССР институт, – ФСБ, то есть бывший КГБ.

"У власти стоят люди, которых реально никто не избирал, срок нахождения их у власти никем не назван и не ограничен, к тому же среди них серьезных процент, если не основной, составляют офицеры спецслужб и генералы армии. Это типичная хунта, опирающаяся на единственный сохранившийся со времен СССР институт, – ФСБ (бывший КГБ)" - об этом в интервью "Обозревателю" рассказал американский историк Юрий Фельштинский.

По его словам, до 1917 года Россия была абсолютной монархией; с 1917 по 1991 год - диктатурой.

"В 2000-м Россия снова вернулась на путь диктатуры. Но так как границы государства открыты, а репрессии, если сравнивать их с ленинскими, сталинскими и пост-сталинскими -- минимальные, диктатуру эту следует признать очень и очень мягкой", - подытожил Фельштинский.

Как сообщал "Обозреватель", по предварительным подсчетам, Владимир Путин выигрывает выборы президента в России с абсолютным рекордом.