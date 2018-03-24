В Москве объявлена эвакуация: что случилось

В субботу, 24 марта, около 500 человек эвакуировали с концерта в московском клубе Brooklyn Hall из-за анонимного сообщения о минировании.

Там как раз выступала российская группа "Буерак". Об этом сообщает ТАСС.

Также в субботу оперативные службы эвакуировали посетителей и персонал торгового центра "Охотный ряд" в центре Москвы после анонимного сообщения об угрозе взрыва. По словам очевидца, к торговому центру подъехали пожарные, из-за эвакуации у выходов из метро скапливаются люди.

Волна "телефонного терроризма" с ложными сообщениями об угрозе взрыва началась в России 10 сентября. В результате Москва понесла ущерб в размере 150 млн рублей.

Как сообщал "Обозреватель", Минобороны Украины заявило о подготовке террористов "ЛДНР" к эвакуации.