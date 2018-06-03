В Москве неизвестный напал на людей с мачете

В Москве неизвестный мужчина напал с мачете на человека и захватил заложников.

Инцидент произошел на юго-востоке российской столиц в районе Люблино, передает Life.ru.

По данным телеграм-канала Mash, информация с места поступает разная. Известно только, что в полицию позвонила девушка и рассказала про мужчину, который с большим ножом, похожим на мачете, напал на людей.

Девушка также сообщила, что мужчина взял в заложники двух человек и удерживает их в квартире.

В настоящее время информация уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривненской области молодой отец 10 раз ударил ножом своего 2-летнего ребенка.