УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

В Москве неизвестный напал на людей с мачете

2.7тЧитать новость на украинском

В Москве неизвестный мужчина напал с мачете на человека и захватил заложников.

Инцидент произошел на юго-востоке российской столиц в районе Люблино, передает Life.ru.

По данным телеграм-канала Mash, информация с места поступает разная. Известно только, что в полицию позвонила девушка и рассказала про мужчину, который с большим ножом, похожим на мачете, напал на людей.

Новости
В Париже чеченец с ножом напал на прохожих: все подробности

Девушка также сообщила, что мужчина взял в заложники двух человек и удерживает их в квартире.

В настоящее время информация уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривненской области молодой отец 10 раз ударил ножом своего 2-летнего ребенка.

Место
РоссияМосква
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
4
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги