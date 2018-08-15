МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ПолитикаЭкономика

"В Москве испытали климатическое оружие": в России забили тревогу из-за внезапной бури

7.5тЧитать новость на украинском

На Москву 15 августа обрушился мощный ливень с градом, из-за чего российская столица буквально поплыла.

Как отмечает "Рамблер", ведущая "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр связала ураган во время "марша матерей", который проходил в поддержку арестованной по обвинению в экстремизме Анны Павликовой, с испытаниями "климатического оружия".

"Не исключено, что в Москве испытывают какое-то климатическое оружие, потому что здесь уже не просто дождь и стена воды, а град. Я надеюсь, что центр не затопит", — рассказала она в прямом эфире в Telescope.

Москвичи активно делились в сети фотографиями и видео, засняв мощный ливень. Отмечается, что накануне марша МЧС предупреждало о резком ухудшении погоды. Однако многие предполагали, что власти РФ подключили ведомство, чтобы люди не вышли на акцию.

Новости
Готовьтесь к затяжным дождям: синоптики дали прогноз погоды по Киеву

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее крымский блогер Александр Горный выразил разочарование в российском президенте Владимире Путине из-за фигуранток дела "Нового величия" Анны Павликовой и Марии Дубовик, которых обвинили в создании экстремистского сообщества.

Место
РоссияМосква
Объект
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
32
Смешно
1
Интересно
0
Печально
26
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги