"В Москве испытали климатическое оружие": в России забили тревогу из-за внезапной бури

На Москву 15 августа обрушился мощный ливень с градом, из-за чего российская столица буквально поплыла.

Как отмечает "Рамблер", ведущая "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр связала ураган во время "марша матерей", который проходил в поддержку арестованной по обвинению в экстремизме Анны Павликовой, с испытаниями "климатического оружия".

"Не исключено, что в Москве испытывают какое-то климатическое оружие, потому что здесь уже не просто дождь и стена воды, а град. Я надеюсь, что центр не затопит", — рассказала она в прямом эфире в Telescope.

Москвичи активно делились в сети фотографиями и видео, засняв мощный ливень. Отмечается, что накануне марша МЧС предупреждало о резком ухудшении погоды. Однако многие предполагали, что власти РФ подключили ведомство, чтобы люди не вышли на акцию.

Писооооооооооос у нас ливень град гроза гром молнии Зевс бушует я в шоках ващеееееее кайф в общем pic.twitter.com/xYwz4LQTKv — ✨одинокая🏳️‍🌈макаронинка✨ (@m4k4r0n1nk4) 15 августа 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее крымский блогер Александр Горный выразил разочарование в российском президенте Владимире Путине из-за фигуранток дела "Нового величия" Анны Павликовой и Марии Дубовик, которых обвинили в создании экстремистского сообщества.