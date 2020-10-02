В Москве голый мужчина на велосипеде "съехал" с окна 12-го этажа. Видео 18+

В Москве в районе Царицыно голый мужчина на велосипеде сорвался с балкона 12 этажа.

Об этом сообщила "Вечерняя Москва". По словам очевидца, мужчина пытался сделать какой-то трюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Информацию о происшествии также сообщил Telegram-канал Life Shot. По его данным, незадолго до гибели мужчина сбросил с окна кота.

Затем он гонялся за соседкой с ножом. В результате женщина получила ранение и сейчас находится в больнице.

По словам местного жителя Дмитрия Обломова, перед гибелью мужчина пытался сделать трюк, похожий на сальто.

"При этом что-то кричал вслух. Разобрать, что именно, так и не удалось. Сделав несколько неаккуратных движений, он рухнул вниз. Когда оказался на земле, соседи подбежали, чтобы откачать его", – рассказал Обломов.

Затем люди вызвали скорую помощь, пострадавшего отправили в реанимацию, но врачам не удалось его спасти.

По словам соседа, погибший и ранее отличался неадекватным поведением. Мужчина любил носить женскую одежду, а накануне трагедии он "демонстративно расхаживал в бюстгальтере по балкону".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве покончил с собой корреспондент пропагандистского "РИА Новости Sputnik" Антонио Мануэль Санчес Регаладо. Мужчина выбросился с 8-го этажа. Записку он не оставил.