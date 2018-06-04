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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

В Москве это вызывает постоянное бешенство

7.2т

30 лет назад была создана инициативная группа Литовского Движения за перестройку - Саюдиса. Произошло, пожалуй, одно из самых важных событий не только в новейшей политической истории Советского Союза, но и в целом в истории Российской империи. Саюдис был одной из многочисленных общественных организаций, которые создавались в СССР, но именно его активисты сделали главным вопросом программы Движения восстановление независимости Литвы и с этой программой победили на выборах в Верховный Совет Литовской ССР.

Политическая честность и самоотверженность создателей Саюдиса послужила примером для их соседей и соратников из Латвии и Эстонии - в Риге и Таллине вынуждены были вести себя осторожнее из-за попыток Москвы разыграть карту Русскоязычного населения, а в Литве у такой игры не было шансов. Саюдис стал предтечей Народного Руха Украины и Народного фронта Беларуси. Этим двум движениям не удалось - в отличие от фронтов балтийский стран - добиться большинства в республиканских парламентах, но они значительно изменили общественные настроения в пользу будущей независимости. Ну и самое важное - общенародная поддержка Саюдиса заставила искать своё место в политике местных коммунистов. Так появился суверен-коммунизм и был подписан окончательный приговор СССР.

Даже сегодня политическая система Литвы во многом строится на традициях Саюдиса и независимой компартии, так что иллюзий по поводу подлинных целей Кремля в украинском кризисе или в строительстве "Северных потоков" у литовских политиков - в отличие от их коллег по Евросоюзу - нет и в Москве это вызывает постоянное бешенство. "Саюдис" остаётся примером политической честности. А честность - единственное, с помощью чего можно предотвратить

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Автор
Виталий ПортниковВиталий Портников
Место
Литва
Источник
Источник:Facebook Виталия Портникова
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