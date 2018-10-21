Наверняка, в Москве не только произошел выхлоп сероводорода в связи с тем, что УПЦ начала смывать с фасада Московии мифы о "великой россии", "исконном православии и прочем", но там загрустили и очень известные персонажи. В самом деле, практически все империи, которые судьба заносила на землю Украины – кашляли, чихали, издавали другие звуки, и в конце концов – отдавали концы. Сейчас так случилось, что в мире осталась одна империя – московская, и по причине глубокого невежества ее руководителя, она сунулась на нашу территорию. Что тут можно сказать? Мы никого не трогали, разбирались в своих делах, но в них встряли иностранцы, которым обходить бы Украину десятой дорогой, со своими манипуляциями, давлением и войнами, но нет – история их ничему не научила.

В общем, знаменитый политтехнолог и лоббист Пол Манафорт, который очень близко сошелся с людьми друга Владимира, подался в Украину, дабы помочь еще одному придурковатому ублюдку – другу Виктору, с его рейтингом и вообще – политическим фасадом. С одной стороны, работа была довольно хлопотной, поскольку пациент оказался еще веселее друга Владимира, просто классическим уркой, но с другой стороны, там платили столько, сколько скажешь, и туда, куда скажешь. И Паша – не устоял. Он решил не обращать внимания на предрассудки, связанные с тем, как плохо заканчивают не только отдельные персонажи, но и огромные страны, если откровенно вредят Украине.

И вот прошло время и Манафорт получил возможность подумать об исторических параллелях, мистике и прочих вещах, поскольку сидит он в городской тюрьме и ждет своего приговора именно по эпизодам, связанным с Украиной. Теперь-то он наверняка понимает, с чем были связаны выбросы углеводорода в Москве, когда он там гостил, поскольку такие же сероводородные выбросы стоят и в его камере.

Что характерно, еще вчера он был вальяжным миллионером, имеющим дорогую недвижимость, десятки миллионов на счетах, прочие атрибуты успеха в американском бизнесе и политике, а главное, практический карт-бланш от президента США, которого он привел к победе на выборах. Он мог стать кем угодно в новой администрации, но теперь мечтает лишь о том, чтобы его перевели из городской, совершенно неудобной для длительного сидения тюрьмы, в тюрьму федеральную, с большими площадками для прогулок и спорта. Вот так быстро изменяется масштаб запросов и объем власти. Еще вчера он мог сказать Януковичу, что он должен делать и тот – безусловно это сделал бы, а еще – он давал советы будущему президенту США и тот – тоже делал, как он советовал.

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В общем, из серого кардинала всего мира он превратился в 69 летнего старика, которому адвокаты обещают пробить самый минимальный срок, по его многочисленным подвигам, то есть – лет 8-10. Это при том, что им действительно удалось отбить 10 из 18 выдвинутых обвинений. Но для этого ему пришлось пойти на сделку и если вдруг нарушит ее условия, то все десять – вернутся в зал судебного заседания, и тогда – десяткой дело не ограничится. В общем, он уже представляет, как он будет выглядеть в конце своего срока, когда стукнет 80. Хотя – не факт, что до конца срока удастся дотянуть. Уже сейчас Манафорт присутствует на судебных заседаниях в инвалидной коляске, поскольку у него что-то случилось с ногой.

Теперь он бьет на жалость, и через адвокатов просит ускорить рассмотрение дела и не тянуть с приговором до февраля, а ведь в начале процесса он играл роль денди и пытался излучать уверенность в положительном исходе процесса. Тогда судьей Эллис было вынесено постановление, которое обязало Манафорта являться в суд не в дорогом костюме, а в судебной робе, и похоже, у Пола что-то сломалось внутри и теперь он предстает перед судом во все более и более жалком виде.

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Но перспектива выйти на волю 80-ти летним стариком не самое неприятное. Надо будет хорошо подумать о том – куда выходить. Пока он катается в суд на коляске, местные власти получили разрешение на конфискацию его имущества, в размере 15 млн. долларов, нажитого непосильным трудом. Похоже, что на счетах этой суммы не оказалось, и потому конфискации подлежит и его элитная недвижимость, в том числе – в знаменитом Трамп Тауэре и дом в Гемптоне, где его и арестовали.

Вся эта печальная история просто не могла бы состояться, если бы его черти не занесли в Украину, где он по просьбе московских друзей помогал деятелю, который два раза получал свой приговор, правда не за спрятанные от налогов миллионы, а за шапки, но все равно. Если бы Манафорт почитал исторические очерки об Украине, то вряд ли согласился бы на такую халтуру.

Но кто после него поймал букет, Янукович или Путин – пока не ясно, а ясно лишь то, что им некуда деваться. Судьба неотвратима. В общем, последней империи пора бы и приготовиться.