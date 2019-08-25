В море ищут бомбу: в Барселоне экстренно эвакуировали туристов с пляжа

В воскресенье, 25 августа, отдыхащие пляжа Св. Себастьяна в Барселоне (Испания) были эвакуированы из-за возможного взрывного устройства в море.

Гражданская гвардия в каталонской столице сообщила на об этом на своей странице в Twitter.

"Мы эвакуировали пляж Св. Себастьяна и окружили территорию для возможного взрывного устройства, обнаруженного гвардией. Следуйте указаниям агентов и не распространяйте непроверенную информацию", – отметили представители ведомства в сети.

Hem desallotjat la Platja de St Sebastià i acordonat la zona per un possible artefacte explosiu trobat per la @guardiacivil. Seguiu les indicacions dels agents i no difoneu informacions no contrastades. pic.twitter.com/yYrx94MgK1 — Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) August 25, 2019

По данным газеты El Mundo, водолазы гражданской гвардии уже начали поиск устройства, чтобы провести контролируемый взрыв.

В Барселоне экстренно эвакуировали туристов с пляжа espanarusa.com

В каталонской полиции (Моссос д'Эсквадра) корреспонденту ТАСС подчеркнули, что речь может идти о взрывном устройстве времен испанской гражданской войны. Отмечается, что зона оцеплена.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее инцидент с украинцами в Испании подорвал сеть. Это произошло в ходе туристической экскурсии.

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