В море ищут бомбу: в Барселоне экстренно эвакуировали туристов с пляжа

В воскресенье, 25 августа, отдыхащие пляжа Св. Себастьяна в Барселоне (Испания) были эвакуированы из-за возможного взрывного устройства в море.

Гражданская гвардия в каталонской столице сообщила на об этом на своей странице в Twitter.

"Мы эвакуировали пляж Св. Себастьяна и окружили территорию для возможного взрывного устройства, обнаруженного гвардией. Следуйте указаниям агентов и не распространяйте непроверенную информацию", – отметили представители ведомства в сети.

