В Монреале захватили заложников – СМИ

Борис Бондарь Мир 21:39, 13.11.2020 Обновлено: 22:13, 13.11.2020

В Монреале вызвала панику спецоперация полиции. В СМИ сообщили о якобы захвате заложников в компании Ubisoft.

Об этом сообщило Journal de Montreal. Сотрудников вывели на крышу, все живы. В полиции сообщили, что в районе продолжается спецоперация.

По данным канадского радио, спецоперация идёт в здании рядом с офисом Ubisoft. Якобы произошло вооруженное ограбление.

Сотрудники Ubisoft пишут в Twitter, что с ними все в порядке, что-то происходит в соседнем здании.

Сотрудник полиции Монреаля рассказал La Presse, что правоохранительные органы получили звонок об ограблении в здании коммерческой фирмы.

Заложников вывели на крышу
Полиция проводит спецоперацию

La Presse сообщила, что на месте происшествия находятся хорошо вооруженные полицейские силы и медработники, готовые действовать. Правоохранители используют пуленепробиваемые щиты.

Нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla Дерби Макдевитт сообщил в Twitter, что захват заложников произошел в соседнем здании рядом с монреальским офисом Ubisoft.

Вероятно, сотрудников студии Ubisoft вывели на крышу в целях обеспечения безопасности.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Милане совершено ограбление отделения банка Credit Agricole, которое находится рядом с судом, где слушают дело украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Грабители пробрались в банк из канализации, захватили в заложники директора и двух сотрудников.

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Мир

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