В Монголию снова 'проникла' бубонная чума

В провинции Ховд на западе Монголии зафиксировали случай бубонной чумы.

Об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на заявление Национального центра зоонозных болезней Монголии.

Отмечается, что 25-летняя пациентка и 19 человек, которые находились с ней в близком контакте, находятся в изоляции в местной больнице.

Медики считают, что заражение могло произойти из-за мясо сурка, которое женщина съела прошлой неделе.

"Хотя охота на сурка в Монголии запрещена, многие местные жители считают мясо деликатесом и игнорируют закон", – говорится в сообщении.

В Национальном центре зоонозных болезней Монголии предупредили, что 17 из 21 монгольских провинций находятся под угрозой распространения бубонной чумы, поэтому общественность призвали отказаться от потребления мяса сурков.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в американском штате Калифорния зарегистрировали случай заражения чумой у жителя округа Эльдорадо.