В Молдове утвердили дату второго тура выборов президента

Центральная избирательная комиссия Молдовы 4 ноября утвердила дату проведения второго тура выборов президента.

Он состоится 15 ноября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦИК страны.

Во второй тур вышли кандидат от партии "Действие и солидарность" Майя Санду и действующий глава государства Игорь Додон.

Также ЦИК Молдовы утвердила результаты первого тура выборов президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, президентские выборы в Молдове состоялись 1 ноября. По результатам обработки 100% протоколов Санду обогнала Додона с 36,16% против 32,61%.

Напомним, что у экс-министра образования, экс-премьера молдавского правительства Майи Санду прозападная ориентация, она – сторонница идеи объединения Молдовы с Румынией, видит страну частью семьи Евросоюза и позиционирует себя активным борцом с коррупцией.

Санду открыто поддерживают западные политики. Так, 1 сентября экс-председатель Евросовета и нынешний глава Европейской народной партии Дональд Туск опубликовал видеообращение, в котором заявил, что именно "Майя Санду приведет Молдову к успеху".

Игоря Додона традиционно связывают в Молдове с "рукой Москвы". Директор кишиневского Института стратегических инициатив Владислав Кульминский убежден, что Додон "делает ставку на поддержку России – информационную, имиджевую и финансовую".

Основной своей задачей на новый президентский срок Додон считает урегулирование приднестровского конфликта и воссоединение страны.