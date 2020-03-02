Главная Новости
2 марта • обновлено в 14:23
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Молдове штурмовали Кабмин из-за курса на Россию. Фото и видео

3.4т
Читать материал на украинском

В понедельник, 2 марта, в Кишиневе (Молдова) ветераны войны в Приднестровье штурмовали здание правительства и разбили входные двери.

Митингующие выдвигали требования отставки правительства и премьер-министр Ион Кику, передает NewsMaker.

Люди собрались у входа в Кабинет министров и скандировали: "Мы – народ, Додон – предатель", "Кику на свалку, вместе с Чокоем", "Долой Додона" и "Долой правительство".

Протесты в Молдове

Протесты в Молдове

TV8

Полицейские окружили кордоном здание правительства, и оттеснили людей. Также для охраны здания прибыл спецназ. Известно, что между митингующими и правоохранителями возникла потасовка. Человека, который разбил стеклянные двери в здание, задержали.

По сообщению TV8, протестующие недовольны, что молдавская власть ведет пророссийскую политику. Ранее МИД Молдовы Аурелиу Чокой заявил, что конфликт в Приднестровье удалось прекратить лишь благодаря армии России.

Протесты в Молдове

Протесты в Молдове

TV8

Протесты в Молдове

Протесты в Молдове

TV8

Отметим, что 2 марта в Молдове отмечают годовщину начала конфликта в Приднестровье. Протест организовал Национальный совет ветеранов войны.

Протестующие приняли декларацию, призывающую к немедленному и безоговорочному выводу российских войск с территории Молдовы, отставке министра иностранных дел Аурелиу Чокоя, а также к расширению прав ветеранов и членов их семей.

Протесты у здания Кабмина

Протесты у здания Кабмина

TV8

Протестующие требовали отставки правительства

Протестующие требовали отставки правительства

TV8

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кишиневе люди вышли на протест против парламентского кризиса и назначения Кабинета министров, а позже был отстранен президент Игорь Додон.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Тимур Григоренко
Персона
Игорь Додон
Место
Молдова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
6
Смешно
17
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги