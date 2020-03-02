В понедельник, 2 марта, в Кишиневе (Молдова) ветераны войны в Приднестровье штурмовали здание правительства и разбили входные двери.

Митингующие выдвигали требования отставки правительства и премьер-министр Ион Кику, передает NewsMaker.

Люди собрались у входа в Кабинет министров и скандировали: "Мы – народ, Додон – предатель", "Кику на свалку, вместе с Чокоем", "Долой Додона" и "Долой правительство".

Протесты в Молдове TV8

Полицейские окружили кордоном здание правительства, и оттеснили людей. Также для охраны здания прибыл спецназ. Известно, что между митингующими и правоохранителями возникла потасовка. Человека, который разбил стеклянные двери в здание, задержали.

По сообщению TV8, протестующие недовольны, что молдавская власть ведет пророссийскую политику. Ранее МИД Молдовы Аурелиу Чокой заявил, что конфликт в Приднестровье удалось прекратить лишь благодаря армии России.

Протесты в Молдове TV8

Протесты в Молдове TV8

Отметим, что 2 марта в Молдове отмечают годовщину начала конфликта в Приднестровье. Протест организовал Национальный совет ветеранов войны.

Протестующие приняли декларацию, призывающую к немедленному и безоговорочному выводу российских войск с территории Молдовы, отставке министра иностранных дел Аурелиу Чокоя, а также к расширению прав ветеранов и членов их семей.

Протесты у здания Кабмина TV8

Протестующие требовали отставки правительства TV8

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кишиневе люди вышли на протест против парламентского кризиса и назначения Кабинета министров, а позже был отстранен президент Игорь Додон.

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