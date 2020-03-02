В понедельник, 2 марта, в Кишиневе (Молдова) ветераны войны в Приднестровье штурмовали здание правительства и разбили входные двери.
Митингующие выдвигали требования отставки правительства и премьер-министр Ион Кику, передает NewsMaker.
Люди собрались у входа в Кабинет министров и скандировали: "Мы – народ, Додон – предатель", "Кику на свалку, вместе с Чокоем", "Долой Додона" и "Долой правительство".
Протесты в Молдове
TV8
Полицейские окружили кордоном здание правительства, и оттеснили людей. Также для охраны здания прибыл спецназ. Известно, что между митингующими и правоохранителями возникла потасовка. Человека, который разбил стеклянные двери в здание, задержали.
По сообщению TV8, протестующие недовольны, что молдавская власть ведет пророссийскую политику. Ранее МИД Молдовы Аурелиу Чокой заявил, что конфликт в Приднестровье удалось прекратить лишь благодаря армии России.
Протесты в Молдове
TV8
Протесты в Молдове
TV8
Отметим, что 2 марта в Молдове отмечают годовщину начала конфликта в Приднестровье. Протест организовал Национальный совет ветеранов войны.
Протестующие приняли декларацию, призывающую к немедленному и безоговорочному выводу российских войск с территории Молдовы, отставке министра иностранных дел Аурелиу Чокоя, а также к расширению прав ветеранов и членов их семей.
Протесты у здания Кабмина
TV8
Протестующие требовали отставки правительства
TV8
Как сообщал OBOZREVATEL, в Кишиневе люди вышли на протест против парламентского кризиса и назначения Кабинета министров, а позже был отстранен президент Игорь Додон.
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